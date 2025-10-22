الحداد يبحث تسوية أوضاع الشهداء والجرحى.. تعليمات بالإسراع في صرف المستحقات

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعًا موسعًا، بمقر رئاسة الأركان في طرابلس، ضم عددًا من المسؤولين العسكريين، من بينهم أمين عام رئاسة الأركان، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومديرو الإدارات المعنية بالحسابات العسكرية، الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب، صندوق السلف، والإدارة المالية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان، تناول الاجتماع ملف تسوية أوضاع الشهداء والجرحى من منتسبي الجيش والقوات المساندة، تنفيذًا لقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (16) لسنة 2023، المتعلق بالمتوفين وذوي الإعاقة من العسكريين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتسوية مرتبات الشهداء والجرحى، حيث شدد رئيس الأركان على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من أسر الشهداء والمفقودين والجرحى والأسرى، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم المستحقة.

كما أصدر تعليماته بتسهيل الإجراءات الإدارية، وتذليل كافة الصعوبات، ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف الإسراع في تنفيذ التسويات المالية والإدارية المستحقة.