«الحداد» يبحث خطة التدريب بالتعاون مع كافة وحدات الجيش

عقد رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، بمكتبه، اجتماعاً ضم معاون رئاسة الأركان العامة، وآمري المناطق العسكرية، ورؤساء الأركانات النوعية والهيئات، وعدد من مدراء الإدارات.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا الاجتماع السابق، وللاستفادة من خبرات الضباط المتحصلين على الدورات التعبوية العليا، والاستثمار وتطوير ورفع مستوى تشكيل وحدات الجيش الليبي.

كما تم اتخاذ مجموعة من التدابير، ووضع خطة ليتم تنفيذها خلال العام التدريبي الحالي، بالتعاون المشترك مع كافة وحدات الجيش الليبي من مختلف الأسلحة والصنوف.