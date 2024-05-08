الحداد يبحث عمل مركز «5+5» التدريبي لنزع الألغام

اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، أمس الثلاثاء، مع اللجنة العلمية لمركز (5+5) التدريبي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان، أن اللجنة قدمت خلال الإجتماع، تقريراً وشرحاً مفصلاً عن عملها من خلال عرض مرئي، بيّن اللقاءات والاجتماعات والأنشطة التدريبية التي قام بها المركز.

كما تم تقديم المقترحات والتحديات والصعوبات، وعرض المخرجات النهائية والتوصيات، بما يعزز التعاون الإقليمي المشارك، ويدعم السلام والأمن في غرب المتوسط.

وأعطى رئيس الأركان العامة توجيهاته للجنة، وأشاد بالعمل الذي أنجزته من حيث التنظيم والمعلومات، وأبدى دعمه لأعمال المركز (5+5) التدريبي لإزالة الألغام.