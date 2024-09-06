«الحداد» يبحث في النيجر تعزيز الأمن والتعاون العسكري

قام رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد والوفد المرافق له، بزيارة رسمية إلى دولة النيجر، لبحث تعزيز الأمن في المنطقة والتعاون العسكري بين البلدين.

وأفادت رئاسة الأركان بأن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الأركان العامة على ضرورة التواصل والتنسيق مع دول الجوار، ودول العمق الإستراتيجي لتأمين الحدود، وتعزيز الأمن والتعاون العسكري، ولما يمثل التواصل من أهمية بالغة في ظل الظروف الراهنة.

وكان في الفريق الحداد والوفد المرافق له، رئيس أركان الجيش النيجري، ورئيس جهاز الحرس الرئاسي ورؤساء الأركان القوات البرية والجوية ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية بدولة النيجر، إلى جانب القائم بالأعمال وعدد من الموظفين في السفارة الليبية لدى دولة النيجر.

وعُقِد اجتماع بمقر رئاسة الأركان بالعاصمة النيجرية نيامي، وألقى رئيس الأركان العامة كلمة شكر في بدايتها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعبّر عن سعادته بزيارة النيجر، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ومؤكدا على أهمية هذا اللقاء الذي يُعد فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية.

وناقش الاجتماع الأزمات التي تمس أمن البلدين وتزعزع استقرارهما، والعمل سويا لتسويتها، وكذلك المجهودات المبذولة للحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الظرف الحساس، الذي تمر به المنطقة، وكذلك تكثيف العمل والتعاون في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب.

وعلى هامش الزيارة التقى رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له، نائب رئيس المجلس الوطني النيجري وزير الداخلية، بمقر وزارة الداخلية بدولة النيجر، وخلال اللقاء رحب نائب رئيس المجلس الوطني النيجري بالفريق أول ركن محمد الحداد والوفد المرافق له، ومثنيا على العلاقات التاريخية بين البلدين.

وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الأركان العامة على ضرورة فتح قنوات تواصل وتبادل الزيارات، لتوثيق أواصر الأخوة والمصير المشترك.