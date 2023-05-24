«الحداد» يبحث في روما تعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا

قام رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، والوفد المرافق له، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية، وكان في استقباله رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال كافو دراجوني.

وعُقِد خلال الزيارة اجتماع بمقر أركان الجيش الإيطالي، ناقش فيه الطرفان بعض من الاتفاقيات في مجال التدريب والتعاون المشترك وبعض العوائق وإمكانية معالجتها.

وبعد ذلك قام رئيس الأركان العامة رفقة رئيس أركان الدفاع الإيطالي، بزيارة إلى وزارة الدفاع الإيطالية، وكان في استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويديو كروسيتو.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول كل الاتفاقيات التي تخص المؤسستين العسكريتين الليبية والإيطالية، ومدى التعاون المشترك في جميع المجالات العسكرية “البرية والبحرية والجوية والطب العسكري”، والعوائق والحلول.