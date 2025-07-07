«الحداد» يبحث مستجدات الوضع في طرابلس وآليات تثبيت «وقف إطلاق النار»

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، محمد الحداد، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات في رئاسة الأركان العامة، ضمّ أعضاء اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، إلى جانب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ وتثبيت وقف إطلاق النار، ومستشاري المجلس الرئاسي.

وخُصص الاجتماع لبحث آخر المستجدات الأمنية في العاصمة طرابلس، ومتابعة سير إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار، في ظل التطورات الراهنة.

كما ناقش الحاضرون آلية التنسيق بين رئاسة الأركان ومديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن العاصمة واستقرارها، وضبط المشهد الأمني بما يعزز من عودة الحياة العامة إلى طبيعتها.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة لضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية، وتفعيل الإجراءات الداعمة للاستقرار في المنطقة.