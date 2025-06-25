الحداد يبحث مع أعيان «طرابلس الكبرى» تثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار

في إطار المتابعة المستمرة للوضع الأمني وسير الهدنة ووقف إطلاق النار، استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ظهر أمس الثلاثاء، وفدًا من أعيان وحكماء ومجلس المصالحة بطرابلس الكبرى، وذلك بمقر مكتبه في العاصمة طرابلس.

ورحّب الحداد بالحضور، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الشعبية والاجتماعية لرأب الصدع، ونزع فتيل الفتنة، وتفعيل خطوات عملية لخفض التصعيد، مشددًا على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه القيادات المحلية في دعم الهدنة وتعزيز الاستقرار المستدام في البلاد.

كما عبّر وفد الأعيان والحكماء عن تقديرهم لما يقوم به رئيس الأركان من مجهودات وطنية لدعم المؤسسة العسكرية، ومساهمته الفاعلة في دعم مسار المصالحة الوطنية، مشيدين كذلك بدعمه للجنة الهدنة وسعيه إلى توحيد الصف الوطني، ومؤكدين على أهمية الوصول إلى وقف دائم للاقتتال وإنهاء مظاهر التوتر في مختلف مناطق البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التحركات المستمرة لضمان استقرار الأوضاع الميدانية ودعم جهود التهدئة والحلول السلمية، بما يعزز الأمن والسلم الاجتماعي في ليبيا.