الحداد يبحث مع أورلاندو التطورات الإقليمية والوضع في ليبيا

بحث رئيس اركان الجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ” نيكولا أورلاندو”، التطورات الإقليمية والمساعدة المستمرة من الاتحاد الأوروبي لليبيا.

وقال ” أورلاندو” في منشور له عبر حسابه بموقع ” اكس” إنه عقد اجتماعًا مثمرًا مع رئيس أركان الجيش الليبي، استعرض خلاله التطورات الإقليمية والمساعدة الجارية من الاتحاد الأوروبي.

وأكد “أورلاندو” أنه تم الاتفاق على الالتزام المشترك بالمضي قدماً في تنفيذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسة العسكرية.