الحداد يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون العسكري المشترك

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، السفير التركي لدى ليبيا بيقتش، وقائد السفينة الحربية التركية “كينال أيادا” العميد الأدميرال طيغلي، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور معاون رئيس الأركان العامة ورئيس أركان القوات البحرية.

وجاءت زيارة الوفد بالتزامن مع وصول السفينة الحربية “T S J Kınalıada” إلى العاصمة طرابلس لتنفيذ مهام تدريبية بحرية مشتركة مع القوات البحرية الليبية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا، لاسيما في مجالات التدريب، مع التأكيد على أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل مختلف الصنوف العسكرية، بما في ذلك البحرية والجوية والدفاع الجوي.

وعلى هامش الزيارة، أقيمت مأدبة غداء على متن السفينة التركية “كينال أيادا” تكريمًا للبحرية التركية، أعقبها في المساء مأدبة عشاء على متن السفينة “ابن عوف” على شرف رئيس الأركان العامة، بحضور مدير مكتب وزير الدفاع.