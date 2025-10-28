الحداد يبحث مع السفير الفرنسي الجديد تعزيز التعاون العسكري

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا تييري فالا والملحق العسكري للدفاع الفرنسي، ورحب بهما مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين وحرصه على تعزيز مسارات التعاون المشترك.

وأكد الحداد تقديره للجهود التي بذلها السفير السابق في دعم العلاقات الثنائية، ودعا إلى مواصلة العمل من أجل تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع كفاءة القوات المسلحة الليبية.

وبحث الجانبان آليات تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الفنية، واتفقا على أهمية تنسيق الجهود بما يسهم في توحيد المؤسسة العسكرية والنهوض بها.

وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده لجهود رئيس الأركان العامة في بناء مؤسسة عسكرية موحدة، وأشار إلى أن فرنسا ستواصل دعمها لمسار الاستقرار في ليبيا من خلال مشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة.