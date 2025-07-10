الحداد يبحث مع اللجنة الأمنية سبل تعزيز الاستقرار في طرابلس وحظر المظاهر المسلحة

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، وبحضور اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ وتثبيت وقف إطلاق النار، وممثلين عن قوة فض الاشتباك، إلى جانب مدير مديرية أمن طرابلس ومستشاري المجلس.

الاجتماع، الذي انعقد بقاعة الاجتماعات برئاسة الأركان، خُصص لمناقشة آخر التطورات الأمنية في العاصمة، وتقييم مستوى الجاهزية الميدانية لقوات الجيش، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضبط المشهد الأمني وإعادة الحياة العامة إلى طبيعتها.

كما استعرض المجتمعون نتائج عمل قوة فض الاشتباك، وشددوا على ضرورة فرض حظر شامل على المظاهر المسلحة، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخل طرابلس، مع التنسيق الكامل بين قوة الإسناد التابعة لمديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية.

وأكد الحاضرون على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعمل بروح الفريق لخدمة المواطن وضمان استقرار العاصمة.