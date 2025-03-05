«الحداد» يبحث مع «تيته» دور الأمم المتحدة في دعم ليبيا

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، “هانا تيتيه”، وذلك في أول لقاء رسمي لها عقب استلام مهامها رسميًا، وكذلك أعضاء البعثة المرافقين لها.

ورحّب رئيس الأركان العامة في مستهل الإجتماع بها، متمنياً لها التوفيق في مهامها، ومشيداً “بجهود المبعوثين السابقين للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية في ليبيا، وأكد دعمه للخطوات التي من شأنها أن تحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة اراضيها”.

من جهتها، أشادت “تيتيه”، “بجهود رئيس الأركان العامة في حل الخلافات، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، كما عبرت عن تطلعها إلى قيام الأمم المتحدة بدور إيجابي في دعم ليبيا، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية”.