الحداد يبحث مع ضباط سبها آليات تطوير العمل العسكري في الجنوب

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد في مكتبه بالعاصمة طرابلس ضباط منطقة سبها العسكرية، حيث قدم الضباط إحاطة شاملة حول طبيعة عمل المنطقة والتحديات التي تواجه وحداتها الميدانية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تطوير الأداء وتنظيم العمل داخل المنطقة العسكرية، إضافة إلى متابعة جاهزية أفرادها من خلال برامج الإعداد والتأهيل وضمان الحقوق الوظيفية والعسكرية لمنتسبيها.

وشدد رئيس الأركان العامة على أهمية الدور الأمني والعسكري لمنطقة سبها في الجنوب الليبي، موضحًا أن المنطقة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود بناء الجيش وتعزيز الأمن الوطني.

ووجّه بضرورة مواصلة العمل الميداني والتنسيق مع الجهات المختصة للمساهمة في استقرار الجنوب وتأمين المنافذ الحدودية.