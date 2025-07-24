الحداد يبحث مع لجنة متابعة الهدنة الأوضاع الأمنية في طرابلس والمنطقة الغربية

عقد رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعاً مع قوة فض الاشتباك، بحضور رئيس هيئة العمليات.

واستهل الفريق أول الحداد الاجتماع بكلمة أشاد فيها بعمل القوة، مثمناً تضحياتهم ودورهم في فض النزاع وبسط الأمن داخل العاصمة طرابلس. وقدمت القوة خلال الاجتماع إحاطة شاملة حول مهامها وسير عملها في الميدان.

وتناول الاجتماع مناقشة التحديات الأمنية المرتبطة بالوضع العملياتي الراهن، إلى جانب مراجعة الخطة الأمنية والتنسيق بين الوحدات لإعادة تثبيت مواقعها حسب المهام المكلفة بها. وتم التأكيد على مواصلة العمل بنفس الوتيرة والالتزام الجاد في تنفيذ المهام.

الحداد يبحث مع لجنة متابعة الهدنة مستجدات الأوضاع الأمنية في طرابلس والمنطقة الغربية

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعاً موسعاً، مع أعضاء لجنة متابعة تنفيذ وتثبيت الهدنة.

وخُصص الاجتماع لمتابعة آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية عموماً، والعاصمة طرابلس على وجه الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، بما يضمن الحفاظ على حالة التهدئة والاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، توجه الفريق أول الحداد بالشكر لأعضاء اللجنة على مجهوداتهم، مشيداً بدور قوة فض النزاع التي أدت، ولا تزال تؤدي، مهامها بكل كفاءة، مما أسهم في عودة الاستقرار الأمني داخل العاصمة.