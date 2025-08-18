الحداد يبحث مع لجنة متابعة الهدنة المستجدات الأمنية في طرابلس

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، صباح اليوم، اجتماعاً مع أعضاء لجنة متابعة تنفيذ وتثبيت الهدنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الخطة الأمنية، لاسيما في المنطقة الغربية بشكل عام، والعاصمة طرابلس على وجه الخصوص، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والحفاظ على التهدئة الأمنية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المتابعة المستمرة من قبل رئاسة الأركان العامة لضمان تنفيذ بنود الهدنة وتعزيز التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة المعنية.