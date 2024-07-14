«الحداد» يبحث مع نظيره التركي المواضيع العسكرية المشتركة

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الأحد، نظيره التركي الفريق أول ماتين غوراك.

وكان في مراسم الاستقبال بمطار معيتيقة الدولي، معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق دكتور صلاح الدين النمروش، ورؤساء الأركانات النوعية، وأمين عام رئاسة الأركان العامة، ومدير مكتب وزير الدفاع، وعدد من مدراء الإدارات، كما حضر الاستقبال سفير دولة تركيا ووفد الملحقية العسكرية لدى ليبيا.

وأكد الحداد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وخلال الإجتماع، الذي عقد بمكتب رئيس الأركان العامة، تم مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في الجانب العسكري.