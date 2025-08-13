«الحداد» يترأس اجتماعاً لمتابعة جهود مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعاً ضم كل من رئيس هيئة العمليات، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ورئيس المركز الليبي لمكافحة الإرهاب، ورئيس ركن حرس الحدود، ومدير إدارة التوجيه المعنوي، بالإضافة إلى ممثل ليبيا بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ومندوبين عن الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الليبية وجهاز الأمن الداخلي.

خصص الاجتماع لمتابعة مستجدات الوضع الأمني في ملف محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإجرامية، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا الملف، إلى جانب البحث في آليات التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

كما ركز على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا.