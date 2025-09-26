الحداد يترأس اجتماعاً لمناقشة تعزيز أداء «المؤسسة العسكرية»

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعًا بمكتبه ضم أمين عام رئاسة الأركان العامة، ومدراء الإدارات وآمري الشعب بمقر رئاسة الأركان.

وتناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الرئاسة، بالإضافة إلى بحث عدد من الأمور التنظيمية وسبل معالجتها بما يرفع مستوى الأداء العسكري.

وحثّ الحداد المجتمعين على ضرورة التعاون والتكاثف لأداء المهام الموكلة لهم، مشددًا على أهمية بذل المزيد من الجهد، وتسهيل الإجراءات، ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه منتسبي المؤسسة العسكرية، مع المحافظة على كامل حقوقهم.