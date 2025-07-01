الحداد يترأس الاجتماع السنوي لـ«المجلس الأعلى للكليات العسكرية»

ترأس رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للكليات العسكرية للعام التدريبي 2025م، وذلك بمكتبه في العاصمة طرابلس.

وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط والمسؤولين، من بينهم رؤساء الهيئات، ومديرو إدارتي التدريب والحسابات العسكرية، وآمرو الكليات والأكاديميات، وكبار المعلمين، ورئيس لجنة قبول الطلبة، وآمر شعبة الشؤون العلمية برئاسة الأركان.

واستعرض الاجتماع تقييمًا شاملاً للعملية التدريبية خلال العام التدريبي 2024-2025م، إلى جانب مناقشة الاستعدادات لتخريج دفعات جديدة من الطلبة العسكريين، وتحديد الأعداد المقترحة لقبول دفعة العام التدريبي القادم 2025-2026م.

كما شدد الفريق أول “الحداد” على أهمية تحديث المناهج العلمية بما يواكب التطور الحديث في المجالات العسكرية، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين الهيئات والإدارات لدعم الكليات وتمكينها من أداء مهامها التعليمية والتأهيلية بكفاءة عالية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص القيادة العامة للجيش الليبي على الرفع من مستوى التأهيل الأكاديمي والعسكري لضباط المستقبل، وضمان استمرار تطوير منظومة التعليم العسكري.