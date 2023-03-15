«الحداد» يحث منتسبي الجيش على المُضي قدما في فرض قوة الدولة

حث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، الضباط، وضباط الصف وجنود الجيش على المُضيّ قدما في فرض قوة الدولة، وإبراز الدور الحقيقي للعسكريين من خلال رفع كفاءة أداء المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية إلى مركز التدريب التخصصي لحرس الحدود، إذ التقى مدير المركز، ومعاون رئيس ركن حرس الحدود، وعددا من الضباط وضباط الصف من منتسبي حرس الحدود.

وأطلع مدير المركز الحداد على بعض الدورات التدريبية التي أعطيت في السابق لمنتسبي حرس الحدود، والتي يسعى لتنفيذها بالمستقبل، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في عدة تخصصات.

وأشاد الحداد بالجهود المبذولة لإنجاح الدورات في سبيل الرفع من قدرات منتسبي الجيش الليبي، مؤكداً حرص المؤسسة العسكرية على الاهتمام بتطوير كافة منتسبي الجيش الليبي من خلال المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة الأفراد علمياً وعمليا.