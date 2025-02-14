«الحداد» يحضر حفل تخريج الضفادع البشرية للقوات الخاصة البحرية

تزامناً مع الذكرى الـ14 لثورة الـ17 من فبراير، حضر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، في قاعدة طرابلس البحرية، حفل تخريج الدفعة الأولى من المستجدين والثانية من “الضفادع البشرية للقوات الخاصة البحرية، تحت اسم “دفعة البطل المرحوم ر.ع.و -إبراهيم الميلادي”.

وحضر الحفل “رئيس أركان القوات البحرية، ورئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وآمر قاعدة طرابلس البحرية، وآمر القوات الخاصة البحرية، وعدد من ضباط الجيش الليبي، ورؤساء البعثة التركية والإيطالية للتدريب في ليبيا، ومن أهالي الخريجين”.

وألقى آمر القوات الخاصة البحرية، ورئيس أركان القوات البحرية كلمات بهذه المناسبة، وهنأو الخريجين “بهذا الإنجاز الذي تحقق بعد مجهودات جبارة بذلت أثناء فترة التدريب والتعليم، شاكرين كل من ساهم في إنجاح هذه الدورات، وأكدوا فيها على أهمية تخريج الدفعات الجديدة، وتجديد دماء البحرية الليبية بشكل خاص، والمؤسسة العسكرية بشكل عام”.

بعد ذلك تم “إقامة العرض العسكري، والذي بدأ بعرض كراديس الخريجين من القوات الخاصة البحرية، كما تم استعراض القارب بالمواسير والعرض البحري المتمثل في افتراضية السيطرة على هدف سفينة بحرية مشبوهة داخل المياه الإقليمية، ودخول مجموعة الإقتحام إلى السفينة، وتفتيشها كاملاً والتعامل بكل احترافية وجرها إلى أقرب نقطة بأحد الموانئ، وتنفيذ عملية اقتحام موقع على البر من قبل مفرزة القوات الخاصة البحرية، وتحرير رهائن والقبض على المجرمين، وتم عرض لمجموعة من الضفادع البشرية وانتشال شيئ غارق في البحر وذلك بتنفيذ عملية الغوص والبحث، وتنفيذ قفزة الثقة من قبل عدد من عناصر القوات الخاصة البحرية”.

وخلال الحفل، “تم تكريم أسرة المرحوم البطل ر.ع.و ابراهيم الميلادي من قبل رئيس الأركان العامة، وذلك لتفانيه في العمل واخلاصه ومساهمته في تدريب وتأهيل كوادر القوات الخاصة البحرية طول عمله في الجيش الليبي”.

طرابلس 13 فبراير 2025م. حضر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن "محمد الحداد"، صباح اليوم الخميس، بقاعدة… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الخميس، ١٣ فبراير ٢٠٢٥