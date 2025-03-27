«الحداد» يحضر مناقشة رسالتي ماجستير في «العلوم العسكرية»

في إطار مناقشة البحوث واستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، حضر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، “عرض تقديمي لإثراء النقاش لرسالتي درجة الإجازة العليا (الماجستير) في العلوم العسكرية، والتي جرت بمسرح رئاسة أركان القوات البحرية”.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن “الرسالة الأولى تحت عنوان: “دراسة ومحاكاة نموذج منظومة التوريد الغازي، وخلية الوقود ذات الغشاء البروتوني”، للباحث عقيد مهندس “قدري القلال”، والمشرف: أ.د. “عبداللطيف بن موسى”.

ووفق رئاسة الأركان، جاءت “الرسالة الثانية تحت عنوان، “دراسة تحسين أداة محطة توليد الطاقة الغازية باستخدام تقنيات مختلفة، مع إضافة محطة تحلية وامتصاص”، للباحث: مقدم مهندس “رياض قدوره”، والمشرف: أ.د. “نوري الشول”.

هذا “وحضر المناقشة رئيس أركان القوات البحرية، ورئيس الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية، والمفتش العام، وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات والضباط، وعميد كلية الهندسة بجامعة طرابلس، وعدد من أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا والضيوف”.