«الحداد»: يدعو كل الفرقاء إلى جمع الصف وتوحيد المؤسسة

دعا رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد كل الفرقاء إلى جمع الصف وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ونبذ خطاب الفرقة والكراهية.

الحداد وفي كلمة بمناسبة احتفالية الذكرى 11 لثورة فبراير، قال إنّ معركتنا مع الإرهاب لم تنته بعد؛ وهناك دلائل على عودته في عديد من المناطق مستغلا حالة الانقسام والفرقة في البلاد.

وأضاف الحداد «لن ننسى شهداء ثورة فبراير الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة لها دستور يستمد شرعيته من الشعب الليبي».

وتابع الحداد أنّ ليبيا تعاني تحديات كثيرة، وأنّه على ضرورة بناء إطار دستوري وقانوني يؤسس للدولة المدنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وجدّد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي أنّه لا يجب أن نراهن على الأشخاص لأنهم زائلون وقد انتهى زمن حكم الفرد الواحد والديكتاتوري