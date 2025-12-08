الحداد يزور «إدارة الاستخبارات العسكرية» ويلتقي الضباط لمناقشة التحديات

أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، يوم الأحد، زيارة إلى الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية، وكان في استقباله مدير الإدارة.

واطلع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد خلال الزيارة على عمل غرفة العمليات الرئيسية، وعلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الاستخبارات في إحباط مخططات أعداء الوطن، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل كوادر الإدارة.

كما التقى الفريق أول ركن محمد الحداد بعدد من ضباط الإدارة لمناقشة أبرز التحديات التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير منظومة العمل الاستخباري لتعزيز الأمن والاستقرار الوطني.

وشهدت الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية في نشاطاتها، خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، إلى جانب التطور الملحوظ في منظومتها الأمنية وآليات عملها الميدانية.