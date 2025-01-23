«الحداد» يزور تركيا.. بحث سبل التعاون المشترك في جميع المجالات

قام رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بزيارة إلى الجمهورية التركية، وذلك بناءً على الدعوة الرسمية الموجهة له من قبل رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش التركي.

وكان في استقباله بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول “متين غوراك”، رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش التركي، وعقد خلال هذه الزيارة اجتماعاً “نوقش فيه سبل التعاون المشترك بين البلدين وفق الاتفاقيات في جميع المجالات”.

وخلال هذه الزيارة قام رئيس الأركان العامة رفقة الوفد المرافق له، “بوضع إكليل من الزهور على ضريح “مصطفى كمال أتاتورك” مؤسس الدولة التركية الحديثة”.

كما التقى الحداد، مع وزير الدفاع التركي “ياشار غولر”، بمقر وزارة الدفاع التركية، ونوقش خلال اللقاء “سبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين”.

أنقرة 23 يناير 2025م. قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن "محمد الحداد"، والوفد المرافق له، اليوم… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الخميس، ٢٣ يناير ٢٠٢٥