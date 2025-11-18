الحداد يزور مقر القوات الخاصة ويعزي بالشهيد «محمد الصداعي»

أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحدّاد،، زيارة إلى مقر القوات الخاصة، حيث كان في استقباله عدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي الوحدة، بحضور رئيس هيئة التنظيم والإدارة ومدير إدارة المراسم العسكرية.

وقدّم رئيس الأركان خلال لقائه منتسبي القوات الخاصة واجب العزاء في الشهيد العميد محمد الصداعي، مؤكداً دوره الكبير في خدمة المؤسسة العسكرية والوطن.

كما شدّد على أهمية التدريب المستمر لمواجهة مختلف المخاطر والتهديدات المحتملة، وضرورة الحفاظ على اللياقة البدنية، بما يضمن جاهزية وحدات الصاعقة لتنفيذ المهام الموكلة إليها وحماية الوطن والمواطن.