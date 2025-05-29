«الحداد» يستقبل السفير الروسي لبحث التعاون العسكري وخفض التصعيد

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق أول ركن محمد الحداد، سفير روسيا لدى ليبيا والملحق العسكري، إلى جانب عدد من أعضاء الملحقية العسكرية بالسفارة الروسية، وذلك بمقر رئاسة الأركان في طرابلس.

وخلال اللقاء، رحّب رئيس الأركان العامة بالوفد الروسي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في المجال العسكري والتنسيق المشترك بما يخدم الاستقرار الإقليمي.

وتناول اللقاء مناقشة عمل لجنة الهدنة المشتركة، بالإضافة إلى استعراض الخطوات العملية الجارية لخفض التصعيد في مناطق غرب ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التهدئة وتحقيق الأمن.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات الدولية التي تجريها المؤسسة العسكرية الليبية، في سبيل دعم المسار السلمي وتطوير الشراكات الاستراتيجية.