«الحداد» يستقبل الملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا

استقبل رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، الملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا.

وهنّأ رئيس الأركان العامة، خلال اللقاء، “باستلام مهام المحلق العسكري البريطاني لدى ليبيا، شاكراً المملكة المتحدة لمواقفها الدولية في دعم ليبيا، ومستعرضاً معه العلاقات والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين”.

و”تناول الاجتماع آفاق التعاون المشترك وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين”.

طرابلس 30 يوليو 2024م. استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن "محمد الحداد"، بمكتبه صباح امس الثلاثاء،… تم النشر بواسطة ‏إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي‏ في الثلاثاء، ٣٠ يوليو ٢٠٢٤