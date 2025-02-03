«الحداد» يستقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع البريطانية

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع البريطانية (الاستراتيجية والعمليات العسكرية)، الفريق أول طيار، هارفي سميث، برفقة سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، والوفد المرافق لهما، وبحضور رؤساء الأركانات النوعية، ورئيس هيئة العمليات.

خلال اللقاء رحب رئيس الأركان العامة بالضيف والوفد المرافق له، وأشار إلى عمق العلاقات بين البلدين، شاكراً المملكة المتحدة لمواقفها الدولية في دعم ليبيا.

وتناول الاجتماع آفاق التعاون العسكري المشترك بين ليبيا وبريطانيا، والعمل على دعم المؤسسة العسكرية، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية بين البلدين.