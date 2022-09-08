«الحداد» يستنكر ما يُتداول ضد منطقة ورشفانة

التقى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس، مع الشيخ البشتي الزحوف ممثل أعيان وحكماء مدينة الزاوية.

وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن اللقاء يأتية استمراراً للمجهودات التي يقوم بها رئيس الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، وعدد من أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لحقن الدماء ومنع الاقتتال بين الليبيين.

وأوصى الفريق الحداد خلال اللقاء، بالاستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، لقطع الطريق أمام تجار الحروب، وأصحاب الأجندات المتآمرة على الوطن، حسب وصفه.

وأكد بأنه سيكون لرئاسة الأركان العامة، دور أساسي في منع الحرب والاقتتال، والعمل على استقرار المنطقة الغربية، وعلى كافة ربوع ليبيا، والضرب بيد من حديد لكل من يدعوا للحرب ويحشد لها.

وأستنكر الحداد بشدة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار عارية عن الصحة ضد ورشفانة، والتي الغرض منها التأجيج والفتنة، وأكد بأن نظرتهم للوطن واحدة لا فرق بين غربه وشرقه وجنوبه.