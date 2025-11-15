الحداد يشارك باختتام دورة لـ«إزالة الألغام» في طرابلس

في إطار تنفيذ الأنشطة الليبية المشتركة ضمن مخطط العمل متعدد الأطراف لسنة 2025م لمبادرة 5+5 دفاع، شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، في اختتام فعاليات الوحدة التدريبية الثانية للدورة الأولى لمركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، والتي جاءت تحت عنوان: “مفهوم تحرير الأرض من خلال المسح غير التقني“.

والدورة التي استمرت ثلاثة أيام نظمها المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمشاركة ممثلين عن دول مبادرة 5+5 دفاع: الجزائر، إيطاليا، ليبيا، المغرب، إسبانيا، وتونس.

ورحّب رئيس الأركان بالمشاركين، مؤكدًا أهمية مثل هذه الدورات في تطوير المعارف وتبادل الخبرات، وجمع البيانات وتحليلها، وتوثيق وإعداد التقارير المرتبطة بعمليات المسح غير التقني لتطهير الأراضي الملوثة بالألغام ومخلّفات الحروب.

كما شدّد على دورها في تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عن الألغام الأرضية والمخلفات المتفجرة.