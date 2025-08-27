الحداد يشارك بـ«قمة رؤساء أركان جيوش الدفاع الأفارقة» في نيجيريا

شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، والوفد المرافق له، في فعاليات مؤتمر قمة رؤساء أركان جيوش الدفاع الأفارقة لعام 2025، والذي عُقد في العاصمة النيجيرية أبوجا، بدعوة رسمية من نظيره النيجيري، رئيس هيئة أركان الدفاع، الجنرال كريستوفر موسى.

وانعقدت القمة تحت شعار: «مكافحة التهديدات المعاصرة للسلام والأمن الإقليميين في إفريقيا: دور التعاون الدفاعي الاستراتيجي»، بمشاركة قادة جيوش 54 دولة إفريقية، حيث ناقش الحاضرون سبل تعزيز التعاون العسكري، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في القارة.

وألقى الفريق أول ركن محمد الحداد كلمة في الجلسة الافتتاحية، أعرب فيها عن شكره لدولة نيجيريا على كرم الضيافة وحُسن التنظيم، مؤكداً على أهمية هذا الحدث كمنصة استراتيجية لمناقشة استراتيجيات جماعية، وإيجاد حلول محلية تلبي احتياجات الدفاع الإفريقي. وشدد الحداد في كلمته على أن التحديات الأمنية “لا تعترف بالحدود”، داعياً إلى تعاون أمني تقوده الدول الإفريقية نفسها، وتنسيق الجهود لمكافحة كافة أشكال التهديدات.

وركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية شملت: تطوير استراتيجيات جماعية لقضايا الأمن الإفريقي، وتعزيز الاستجابة التعاونية لقضايا السلام والأمن، وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم مجالات الدفاع، إضافة إلى مناقشة حلول محلية لمواجهة تحديات الإرهاب والأمن السيبراني والحرب السيبرانية.

وتُعد هذه القمة الأولى من نوعها التي تُعقد داخل القارة الإفريقية بهذا المستوى الرفيع، حيث شهدت مشاركة شركات عسكرية إفريقية عرضت نماذج من الأسلحة والمعدات الدفاعية المصنّعة محلياً.

وعلى هامش المؤتمر، عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي عدداً من اللقاءات الثنائية مع رؤساء أركان عدد من الدول الإفريقية، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن والاستقرار والدفاع المشترك.