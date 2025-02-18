«الحداد» يشارك في الاحتفال بذكرى «ثورة فبراير»

شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، مساء الإثنين، جموع الشعب الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، احتفالية الذكرى الرابعة عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من الوزراء بالحكومة، وعدد من أهالي الشهداء، وعدد من الجرحى وفاقدي الأطراف المصابين في العمليات العسكرية، والعديد من الشخصيات العامة والسياسية والأمنية، وعدد من السفراء والضيوف.

حيث شهد الحفل فعاليات متنوعة، أبرزها عرض وحدات رمزية من الجيش والشرطة، وكذلك فقرة ليبيا واحدة، التي جسدت وحدة البلاد بتنوع مدنها ومناطقها.

طرابلس 17 فبراير 2025م. شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن "محمد الحداد"، مساء اليوم الإثنين، جموع… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥