الحداد يشارك في حفل تخريج الدفعة 31 لدورة «التعبئة والعمليات البحرية»

شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، صباح اليوم الثلاثاء بمركز الدراسات البحرية في حفل تخريج الدفعة الحادية والثلاثين لدورة التعبئة والعمليات البحرية.

وحضر الحفل المفتش العام، ورئيس أركان القوات البحرية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات، ومدير كلية القيادة والأركان، وآمري الشعب والوحدات البحرية، وأعضاء هيئة التدريس، وضباط القوات البحرية، وآمر مركز الدراسات والأكاديمية البحرية.

شهد الحفل عدة كلمات رسمية، منها كلمة رئيس أركان القوات البحرية وآمر مركز الدراسات البحرية، إضافة إلى كلمة لرئيس الأركان العامة الذي رحب بالحضور وهنأ الخريجين متمنيًا لهم التوفيق والسداد، مشيدًا بالدور الحيوي الذي قاموا به في تطوير قدراتهم من خلال التحصيل العلمي في تخصصاتهم.

كما ألقى الخريجون كلمة استعرضوا فيها نبذة مختصرة عن المشروع التعبوي لمنتسبي الدورة.

وتخلل الحفل توزيع شهادات التخرج على الضباط الذين اجتازوا الدورة بنجاح، وتكريم الأوائل منهم، إلى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس وبعض ضباط مركز الدراسات البحرية، وكذلك ضباط وضباط الصف المتوفين، والجهات التي ساهمت في إنجاح الدورة.