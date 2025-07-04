الحداد يشدد على رفع كفاءة المؤسسة العسكرية وفرض هيبة الدولة

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد علي الحداد، صباح اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً بمكتبه مع آمري الكتائب والسرايا وعدد من ضباط الإدارة باللواء 222 مجحفل.

واطلع خلال الاجتماع على خطة سير العمل في اللواء، مؤكداً على ضرورة استمرار العمل بجدية ومهنية، وحل المشاكل الإدارية للمنتسبين، بهدف الوصول إلى مستوى عالٍ من التنظيم والتدريب.

وشدد الفريق الحداد على أهمية العمل الجماعي لرفع كفاءة المؤسسة العسكرية، وإبراز الدور الحقيقي للعسكريين في فرض هيبة الدولة وقوة القانون، والتصدي لأي تهديدات أو اختراقات تهدد الأمن الوطني.