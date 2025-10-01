الحداد يشيد بمهنية اللجنة الفنية في التعامل مع «مخلفات الحرب»

اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، مع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية العليا للتخلص من الذخائر ومخلفات الحرب.

وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة إحاطة حول سير عملهم، مع عرض نتائج زيارتهم لعدد من المواقع والمعسكرات والوحدات العسكرية التي تحتوي على ذخائر ومخلفات الحرب.

كما استعرضوا آلية تجميع هذه المخلفات، وكيفية التخلص منها بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الإجراءات.

وفي ختام اللقاء، قام رئيس الأركان العامة بتكريم رئيس وأعضاء اللجنة تقديراً للمجهودات الكبيرة التي بذلوها في تنفيذ مهامهم، معبراً عن شكره وامتنانه لجهودهم البطولية والإنسانية.

وأشاد بأدائهم المتميز الذي يعكس مستوى عالٍ من المهنية، مؤكداً أن عملهم كان مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي الجيش الليبي.