«الحداد» يطلب من السفير الألماني تسهيل منح التأشيرة لعلاج الجرحى والمصابين

طلب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد من السفير الألماني ميخائيل أونماخت تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين.

جاء ذلك خلال استقبال الحداد للسفير الألماني والمستشار السياسي العسكري للسفير المقدّم “مايكل لوكس”، والوفد المرافق له.

وبحسب رئاسة الأركان العامة فقد تناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وخاصة في مجال الطب، حيث كان لألمانيا دور ريادي في علاج الجرحى والمصابين.

وأثنى الحداد على دور جمهورية ألمانيا الاتحادية الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول للاستقرار المنشود من كافة الليبيين.

كما رئيس الأركان بدور السفير الألماني في مشاركته لورشة العمل الفنية حول جمع السلاح واستعاب الأفراد المنطويين بالتشكيلات المسلحة، ودمجهم في مؤسسات الدولة المختلفة، والتي أقيمت في مدريد يومي 23-24 مايو 2022م.