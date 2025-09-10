«الحداد» يطّلع على أعمال لجنة مطابقة بيانات منتسبي الجيش

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، يوم الثلاثاء، اجتماعًا بمكتبه مع رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لمطابقة بيانات منتسبي الجيش الليبي، وذلك بحضور أمين عام رئاسة الأركان العامة (رئيس اللجنة)، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية.

وخلال الاجتماع، قدمت اللجنة إحاطة شاملة عن سير أعمالها، تضمنت عرضًا تفصيليًا لما تم إنجازه من عمليات مطابقة البيانات بين منظومة هيئة التنظيم والإدارة، ومنظومة الإدارة العامة للحسابات العسكرية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق نسبة إنجاز كبيرة في هذا الملف.

وأشاد رئيس الأركان العامة بالجهود المبذولة من قبل اللجنة، مؤكدًا على أهمية استكمال الإجراءات المتبقية بالسرعة المطلوبة، لضمان دقة البيانات والوصول إلى أفضل النتائج التنظيمية والإدارية.