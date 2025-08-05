الحداد يعتمد نتائج التخرج للكليات العسكرية وأكاديمية الدراسات البحرية

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، يوم أمس الإثنين، اجتماعًا موسعًا ضم معاون رئيس الأركان، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير إدارة التدريب، وآمري الكليات العسكرية، وآمر أكاديمية الدراسات البحرية، ومدير المعهد العسكري الفني.

وخُصص الاجتماع لاعتماد النتائج النهائية لامتحانات التخرج للعام الدراسي 2024-2025م، لطلبة الكليات العسكرية، وأكاديمية الدراسات البحرية، والمعهد العسكري الفني، من مختلف التخصصات الأكاديمية، بما يشمل حملة الشهادات الجامعية، والثانوية، والمعاهد العليا.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار استكمال الاستحقاقات الأكاديمية والعسكرية، وإعداد دفعات جديدة مؤهلة للالتحاق بالمؤسسة العسكرية، بما يعزز كفاءتها وتنوع قدراتها التخصصية.