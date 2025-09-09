الحداد يعقد اجتماعاً لبحث معالجة صعوبات «المؤسسة العسكرية»

في إطار الجهود المستمرة للنهوض بالمؤسسة العسكرية، عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات برئاسة الأركان العامة، بحضور معاون رئيس الأركان، وآمري المناطق العسكرية، ورؤساء الأركانات النوعية والهيئات، وعدد من مديري الإدارات وآمري بعض الوحدات العسكرية.

وتناول الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بتنظيم العمل الإداري داخل المؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تعترض سيره، إلى جانب مناقشة الحلول المقترحة لضمان تحسين الأداء وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

كما أكد رئيس الأركان على جملة من الملاحظات التي ينبغي للوحدات العسكرية مراعاتها، بما يسهم في رفع كفاءة التنظيم الإداري وتحقيق الانضباط في العمل داخل المؤسسة.