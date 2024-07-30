«الحداد» يعقد اجتماعا برؤساء الأركانات النوعية

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، صباح اليوم الإثنين بمكتبه، اجتماعاً ضم رؤساء الأركانات النوعية، ومدير إدارة الشرطة العسكرية.



خلال الإجتماع حث المجتمعين بضرورة العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية في المستوى الذي نسعى جميعاً الوصول إليه، ومتابعة استيفاء وضمان حقوق المؤسسة ومنتسبيها، ومعالجة وحل المشاكل والصعوبات التي تواجه عملهم.



كما اجتمع رئيس الأركان العامة، مع اللجنة الطبية العسكرية.

ومن خلال الإجتماع تابع معهم عمل اللجنة الطبية الخاصة بإجراء الكشف العام لطلبة الكليات والثانويات العسكرية للعام الدراسي (2024-2025)م، وكذلك توفير النواقص من التجهيزات والطاقم الطبي.