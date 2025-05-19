«الحداد» يعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة تطورات طرابلس

عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد” الاثنين بمكتبه في طرابلس، اجتماعاً ضم معاون رئيس الأركان العامة، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورؤساء الأركان النوعية، ورئيس هيئة العمليات، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونوقش خلال الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان.

وتطرق الاجتماع إلى سُبل التعامل مع تداعيات هذه التطورات وآلية لتثبيت الهدنة ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار، بالعمل المشترك بين كافة الأطراف العسكرية والأمنية، للحفاظ على الأمن العام، وحماية المواطنين.