الحداد يكرّم المشاركين في تمرين «سلام إفريقيا 3»

كرّم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، صباح الخميس في طرابلس، المشاركين في التمرين الميداني لقدرة إقليم شمال إفريقيا (NARC) لحفظ السلام، الذي استضافته الجزائر تحت اسم “سلام إفريقيا 3” خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو 2025.

وأشاد الحداد بأداء المشاركين الذين مثّلوا ليبيا في هذا الحدث الإقليمي، مؤكداً أن ما حققوه يعكس الانضباط والاحترافية، ويُعد خطوة مهمة نحو رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

ويعد تمرين “سلام إفريقيا 3” جزءاً من سلسلة تمارين إقليمية ينظمها إقليم شمال إفريقيا (NARC) بهدف تعزيز قدرات قواته على تنفيذ عمليات حفظ السلام، وتحسين التنسيق الميداني بين الدول الأعضاء، وشارك في النسخة التي استضافتها الجزائر وحدات عسكرية من عدة دول، نفذت سيناريوهات ميدانية تحاكي مهام حفظ الأمن، وحماية المدنيين، والاستجابة للأزمات الإنسانية في مناطق النزاع.