الحداد يلتقي أركان القوى البحرية والمشرفين على التمرين التعبوي في تركيا

اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، مع رئيس أركان القوات البحرية، وعدد من الضباط المشرفين على الفريق المشارك في التمرين التعبوي (EFES 2024) الذي سيقام بدولة تركيا.

وعقب الاجتماع جرى مراسم وداع الزورق “شفق” المشارك في التمرين التعبوي (EFES 2024 )، من داخل قاعدة طرابلس البحرية، بحضور مدير إدارة التدريب، وآمر قاعدة طرابلس البحرية، وعدد من آمري الشعب وضباط وأفراد القوات البحرية، ورئيس بعثة التدريب التركية والملحق العسكري التركي لدى ليبيا.

ويأتي هذا التمرين التعبوي بدعم من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وحرصها على الرفع من كفاءة وجاهزية منتسبي المؤسسة العسكرية، والتدريب على إجراءات تنفيذ عمليات الابرار البحري، والتدريب على الملاحة الدولية، والاحتكاك الإيجابي لاكتساب مزيد من الخبرة.