الحداد يلتقي فريق رئاسة أركان الحدود المتوج بثلاث بطولات

التقى رئيس الأركان العامة للجيش، محمد الحداد، فريق رئاسة أركان حرس الحدود المتوج بـ3 بطولات في 3 مشاركات خارجية، وآخرها بطولة جربة الدولية لكرة القدم، نظمتها وأشرفت عليها مؤسسة الصحراوي للتظاهرات الرياضية في تونس.

وجرى اللقاء بحضور أمين عام رئاسة الأركان العامة، ورئيس ركن حرس الحدود، ومدير مكتب رئيس الأركان.

وهنأ رئيس الأركان العامة الرياضيين بهذا التتويج، الذي يعد تتويجا وإنجازا يضاف للدولة الليبية في المشاركات الدولية.

وفي ختام اللقاء قام رئيس الأركان العامة بتكريم الفريق، متمنيا لهم التوفيق ومشوار حافل بالنجاحات في الاستحقاقات والمشاركات الدولية القادمة لتمثيل ليبيا أحسن تمثيل.