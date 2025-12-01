الحداد يلتقي قائد «أفريكوم» لتعزيز التعاون العسكري

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ظهر اليوم الاثنين في مكتبه قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت، والوفد المرافق لهما، بحضور معاون رئيس الأركان العامة ورئيس أركان القوات البرية ورئيس هيئة العمليات.

ورحب رئيس الأركان العامة بالجنرال أندرسون والوفد المرافق، مشيرًا إلى عمق العلاقات العسكرية بين ليبيا والولايات المتحدة، ومثنيًا على الدور الذي تقوم به قوات أفريكوم في دعم البرامج التدريبية والتعاون العسكري.

من جانبه، أشاد الجنرال داغفين أندرسون بمجهودات رئيس الأركان العامة للنهوض بالمؤسسة العسكرية الليبية، والخطوات الجادة نحو توحيدها، كما أشاد بالتقدم المحرز في برامج التدريب والتعاون المشترك، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بما يخدم الأمن الإقليمي، والتزام قوات أفريكوم بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، لا سيما في مجالات التدريب المتنوع وتنفيذ البرامج المشتركة لرفع كفاءة عناصر الجيش الليبي.