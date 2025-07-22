الحداد يناقش آليات تنفيذ استراتيجية التدريب العسكري

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعًا مع معاون رئيس الأركان العامة ومدير مكتب وزير الدفاع، لمتابعة مستجدات التعاون العسكري مع الجانب الإيطالي.

وقدم الحاضرون إحاطة شاملة حول نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة إلى جمهورية إيطاليا، والتي جاءت في إطار تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري، خصوصًا في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وناقش الاجتماع آلية تنفيذ استراتيجية وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة المعتمدة في ملف التدريب العسكري، إلى جانب سبل الارتقاء بمستوى التدريب، من خلال أعمال لجنة التعاون العسكري الليبي الإيطالي، بما يخدم تطوير وتأهيل الكوادر العسكرية الليبية وفق أعلى المعايير.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز الجهود نحو بناء جيش محترف، يتمتع بالكفاءة والانضباط، ويدعم الاستقرار في ليبيا.