«الحداد» يواصل جهوده في تعزيز الأمن بالمنطقة الغربية

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، عمداء بلديات كلا من (زواره- نالوت- جادو- يفرن- القلعه) وعدد من الضباط والعسكريين بهذه المناطق.

ورحّب رئيس الأركان العامة بالضيوف، وخلال اللقاء “تم التطرق للأوضاع بالمنطقة، وبعض المشاكل الأمنية وآلية حلها، واستمع إلى مقترحاتهم، وأكد السادة الحاضرين لرئيس الأركان العامة دعمهم لبناء مؤسسات الدولة الرسمية، وتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الشعب الليبي من خلال تظافر جهود الوطنيين”.

وأشاد رئيس الأركان العامة “بأهمية دورهم الوطني، وعلى ضرورة الإستمرار في العمل لرأب الصدع، وأكد لهم بأن المؤسسة العسكرية تقف وتدعم المطالب الشرعية لأهالي هذه المناطق، وتقف معهم في العمل على تحقيق الإستقرار بها وبكافة ربوع ليبيا”.