«الحداد» يُثني على مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة

عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، الثلاثاء، اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، حضره رؤساء الأركان النوعية، ورؤساء الهيئات، وعدد من مديري الإدارات.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجه هذا العمل، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها.

كما أثنى الفريق أول الحداد على مجهودات اللجنة العسكرية (5+5)، حيث قدّم عضو اللجنة العسكرية اللواء ركن الفيتوري غريبيل، إحاطة حول الإجتماعات التي عقدت في تونس وطرابلس وبنغازي برعاية الأمم المتحدة.

ووجّهه المجتمعون بضرورة العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية في المستوى الذي يسعى الجميع للوصول إليه، وذلك بالتدريب والتنظيم الجيد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان.