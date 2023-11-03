«الحداد» يُجدد التأكيد على حرمة الدم الليبي

التقى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، بمقر رئاسة الأركان العامة في طرابلس، مع عدد من الأعيان والحكماء والمشايخ عن المنطقتين الشرقية والغربية.



وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان، بأن هذا اللقاء يأتي دعماً للخطوات الفعلية التي يقوم بها رئيس الأركان العامة في رأب الصدع بين أبناء البلد الواحد، ومنع الاقتتال بين الليبين، والنهوض بالمؤسسة العسكرية، وتوحيد الصف بين أبناء المؤسسة العسكرية شرقاً وغرباً وجنوباً، وخاصة بعد تداعيات كارثة مدينة درنة والتي أثبت وحدة الليبيين وتماسكهم.

كما أكد رئيس الأركان العامة للحضور، على حرمة دم الليبي، مطالبا بالالتفات إلى الوطن وترك كل المساومات، وأن أمام رجال ليبيا للمصالحة مسؤوليات على عاتقهم، ليجوبوا ليبيا ويكونوا صفاً واحداً ولا يلتفتوا لكل مخرب.

بدورهم أثنى الحضور على ما يقوم به رئيس الأركان العامة من مجهودات للنهوض بالمؤسسة العسكرية، ودعمهم الكامل للخطوات المنظمة التي يقوم بها لتوحيد الجيش الليبي، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية.